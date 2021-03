Amici a quattro zampe nel regno di Morfeo

La Giornata mondiale del sonno è un evento annuale organizzato dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine. Si celebra ogni anno a partire dal 2008 nel venerdì che precede l'equinozio di primavera, proprio nel periodo di risveglio della natura dopo il letargo invernale.

L'iniziativa di organizzare questa festività particolare è stata lanciata per ricordare al pubblico l'importanza del sonno e del riposo. Tramite La Giornata mondiale del sonno, World Association of Sleep Medicine cerca di aumentare la consapevolezza della gente sulla questione delle problematiche del sonno presentando anche i modi per risolverle.

Secondo i dati presentati da World Association of Sleep Medicine, circa il 45% della popolazione mondiale soffre di diversi tipi di disturbi del sonno, che ovviamente hanno un impatto negativo sulla loro salute e gli impediscono di vivere una vita piena.

Vi esortiamo a prendervi cura della vostra salute e a ricordare l'importanza del sonno per la vostra vita. In occasione della Giornata mondiale del sonno abbiamo preparato per voi una serie di foto che mostrano carinissimi animali addormentati in diverse posizioni divertenti.