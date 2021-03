I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana è stata segnalata dalle nuove tensioni tra Mosca e Washington. Il presidente americano Joe Biden aveva dichiarato ad ABC News che la Russia avrebbe "pagato un prezzo" per la sua presunta ingerenza nelle scorse presidenziali, concordando con i giornalisti l'affermazione secondo cui Putin è un "assassino".

Vladimir Putin ha commentato l'altisonante affermazione di Joe Biden sulla presunta ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2020, terminata con un attacco personale proprio contro il capo di Stato russo.

"Per quanto riguarda le dichiarazioni del mio omologo americano, ci conosciamo davvero personalmente, come ha detto. Cosa gli risponderei? Gli direi: stia bene! Gli auguro buona salute", ha detto il presidente russo, sottolineando di non scherzare o fare ironia.

Ieri l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) non ha trovato evidenze in base a cui il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca sia associato ad un aumento del rischio di eventi di coagulazione sanguigna, ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Ema, Emer Cooke. La campagna vaccinale con l’AstraZeneca riprende in Italia, ha reso noto poco fa Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie!