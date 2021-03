I fatti della settimana in 20 fotografie

L'Etna continua ad eruttare. l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica che dalle 20:13 di martedì 9 marzo, si è verificato l’ennesimo trabocco lavico dal cratere di sud-est rivolto verso la Valle del Bove. Una consistente fontana di lava è rimasta attiva fino alle ore 3:30 di mattina.

Si è concluso lunedì 8 marzo il viaggio di Papa Francesco in Iraq, il 33° viaggio internazionale del Pontefice, il primo effettuato dall'esplosione della pandemia di Covid-19. E' stata la prima visita in Iraq di un Papa nella storia della Chiesa Cattolica.

​Il viaggio di Papa Francesco per l'Iraq è iniziato venerdì 5 marzo. Al suo arrivo a Baghdad il Pontefice è stato accolto dalla nunziatura apostolica. Bergoglio ha voluto sottolineare l'importanza del dialogo inter-religioso nel Paese travolto dal radicalismo religioso del sedicente Stato Islamico. Nelle tappe della sua visita Francesco è stato ricevuto dall'Ayatollah Al Sistani, guida carismatica degli sciiti, ha pregato per le vittime della guerra nella piazza delle Chiese a Mosul, ex roccaforte dell'Isis, ed ha incontrato la comunità cristiana rifugiata a Qaraqosh per le persecuzioni.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna il Quirinale ha organizzato una celebrazione ha cui ha preso parte, oltre al Capo dello Stato, anche il presidente del Consiglio Draghi. Il femminicidio è stato al centro del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale della Giornata Internazionale della Donna, quest'anno dedicata al tema "Con Rispetto. Educando". Il capo dello Stato ha ricordato i nomi di Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella, Ilenia, le 12 donne uccise in Italia dall'inizio del 2021.

