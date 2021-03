La bellezza richiede sacrifici

Quello che le donne non hanno inventato per essere belle: nonostante gli standard in rapida evoluzione, tutti volevano soddisfarli ad ogni costo.

Vita sottile, capelli lisci o arricciati, fossette sulle guance e completa assenza di lentiggini, denti idealmente bianchi. Tuttavia, non tutti hanno avuto la fortuna di nascere con la forma del viso, della vita, per non parlare dei denti o dei capelli desiderati.

Molte donne erano pronte a fare qualsiasi cosa per soddisfare gli standard. Si stringevano la vita in corsetti in modo che fosse difficile respirare, fasciavano le gambe, che erano coperte di calli, si dipingevano i denti - cosa possiamo dire di cose banali come arricciare, lisciare o tingere i capelli.

E poiché c'è domanda, ci sarà offerta. Ciò che non è stato offerto alle donne nel XX secolo per "adattare" il proprio corpo agli standard di bellezza. Questo secolo è considerato l'era del passaggio dalla tradizionale immagine femminile in abito lungo a vari esperimenti.

La creazione della moda femminile del mondo era concentrata nelle mani dei couturier parigini, ma anche altri paesi esercitarono un'influenza su di essa, ad esempio gli Stati Uniti dettarono di enfatizzare la ricchezza piuttosto che l'eleganza. Soprattutto la generazione più giovane era pronta a raccogliere e attuare qualsiasi idea folle.