Eroine in camice bianco: gratitudine alle donne medico alla vigilia dell'8 marzo

Naturalmente, il lavoro delle donne medico dovrebbe essere apprezzato non solo l'8 marzo ma questa giornata ci dà un buon motivo per ringraziare le eroine in camice bianco che ogni giorno si trovano in prima fila nella lotta contro la pandemia di Coronavirus in tutto il mondo.

Non neghiamo il fatto che tutti i medici e infermieri - indipendentemente dal sesso - abbiano bisogno del sostegno e dell'aiuto. Ma le donne, che si mettono una tuta protettiva come se fossero soldati in uniforme e rischiano la loro vita e la loro salute nella grande battaglia contro il virus, meritano un particolare rispetto.

Alla vigilia dell'8 marzo, la giornata mondiale della donna, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine alle donne medico che stanno tutelando la nostra salute nei tempi difficili del Covid.