I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Il primo marzo il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di corruzione e scambio di influenza nel quadro del cosiddetto "caso di intercettazione" e lo ha condannato a tre anni di carcere, due dei quali sospesi.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato il bollettino sull’andamento dell’attività dell’Etna. Durante le prime ora del 4 marzo si sono registrate nuovi parossismi con una consistente fontana di lava.

Un enorme iceberg grande 20 volte Manhattan si è staccato dalla piattaforma di Brunt, nell'Antartide. Il distacco definitivo di una superficie grande 1270 km² è stato annunciato dal British Antartic Survey. Il fenomeno era atteso e sotto il monitoraggio degli scienziati della stazione di ricerca di Halley del BAS.

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.