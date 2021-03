Toyota Yaris vince "Auto dell'Anno 2021", le finaliste in gara

La Toyota Yaris è stata premiata come Car of the Year 2021, davanti a Fiat nuova 500 e Cupra Formentor.

Nonostante l’emergenza sanitaria, la cerimonia di premiazione per l’Auto dell’Anno 2021 si è regolarmente tenuta nelle stesse modalità dell’anno scorso in diretta streaming dal Palexpo di Ginevra. Quest’anno La Toyota Yaris conquista il premio di Car of the Year 2021.

La giuria 2021 è composta da 59 membri provenienti da 22 Paesi europei che hanno valutato la Yaris per la poliedricità del suo carattere: sportivo, divertente ed ecologico.

Ecco le foto delle finaliste candidate al premio "Auto dell’Anno 2021"!