Germania: insolito balletto in bolla di plastica

Muoversi nella bolla di plastica: non è un'attività facile. Il fotografo Florian Mehnert si è messo al lavoro per il suo progetto Social Distance Stacks.

I ballerini dello "Stuttgart Ballet" in Germania si sono vestiti con costumi classici e sono entrati dentro gigantesche bolle per il progetto fotografico Social Distance Stacks dell'artista Florian Mehnert. Per realizzarlo, ha invitato i ballerini, i musicisti e gli attori a partecipare mettendosi in bolle d'aria, sperando di mostrare l'impatto dell'allontanamento sociale durante la pandemia. Un intero team è coinvolto nella realizzazione del progetto. Mehnert è riuscito a rappresentare questo spettacolo.