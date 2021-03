Iraq: i preparativi per la visita di Papa Francesco

Il Papa si recherà in Iraq venerdì 5 marzo e resterà per 4 giorni, fino all'8 marzo. Una visita di portata storica, la prima nel Paese, già teatro di sanguinarie guerre, e la prima uscita internazionale di Bergoglio durante l'emergenza pandemica.

Francesco si recherà a Baghdad, Najaf, Ur, Erbil, Mosul e Qaraqosh e visiterà le chiese profanate dall'Isis durante l'occupazione, per pregare per le vittime della guerra.

Papa Francesco partirà il 5 marzo alla volta di Baghdad, dove arriverà nel pomeriggio, accolto dal premier Mustafa al Khadimi. Il giorno dopo il Papa volerà a Najaf, città santa sciita, dove incontrerà il Grande Ayatollah Ali Al Sistani.

Domenica 7 marzo Francesco volerà quindi a Erbil, dove sarà accolto dalle autorità religiose e civili della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

Sarà poi a Mosul, per la preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa), poi a Qaraqosh, per la visita alla comunità cristiana locale e la recita dell'Angelus. Nel pomeriggio tornerà a Erbil per celebrare la messa allo Stadio.