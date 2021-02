Il re del ghiaccio: 27 febbraio si celebra la giornata mondiale dell’orso polare

Dal 2008 il 27 febbraio è stato dichiarato il giorno internazionale dell’orso polare. In occasione di questo evento vi proponiamo di guardare una serie di foto che mostra i più grandi mammiferi carnivori della Terra nel loro habitat.

L’organizzazione Polar Bear International (PBI), che si occupa della conservazione della popolazione degli orsi polari, cerca di attirare l’attenzione pubblica su questo problema. Nel 2008 i membri dell’organizzazione hanno proposto di dichiarare il 27 febbraio la giornata dell’orso bianco. Lo scopo principale della giornata è diffondere informazioni su questi grandi predatori.

Purtroppo questi bellissimi animali sono in via d'estinzione a causa del riscaldamento globale che distrugge il loro habitat naturale. Il grande pericolo per gli orsi polari è rappresentato anche dai bracconieri che ne uccidono ogni anno 100-200 esemplari.

Gli zoo cercano di creare tutte le condizioni necessarie perché gli orsi bianchi possano riprodursi ma per ora questi sforzi non bastano a conservare la popolazione degli animali che sta diminuendo inesorabilmente.