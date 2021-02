I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

I funerali di Stato dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci si sono celebrati in Italia nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. L'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un attacco armato contro un convoglio Onu insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e ad un'autista congolese di una delle macchine.

Questa settimana in Armenia stanno manifestando i sostenitori e gli oppositori del premier Nikol Pashinyan. Le proteste sono iniziate tra il governo e le forze armate del Paese. Le forze armate armene hanno fatto una dichiarazione chiedendo le dimissioni di Pashinyan. Il primo ministro lo chiama questo tentativo di colpo di stato e ha invitato la gente armena per sostenerlo e scendere in piazza.

Le manifestazioni di protesta sono avvenute alle città spagnole diverse contro l'arresto del rapper antifascista Pablo Hasél, che è stato arrestato dopo aver ridicolizzato il re in una sua canzone. Molte persone sono rimaste ferite durante le manifestazioni, alcune persone sono state arrestate.

Il rover Perseverance della NASA è ufficialmente atterrato su Marte. La missione Perseverance della National Aeronautics and Space Administration (NASA) statunitense ha pubblicato le prime foto del pianeta roso. Ci vogliono qualche settimane per il rover comincerà a realizzare il suo obiettivo di missione e esplorare uno superficie del Marte.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.