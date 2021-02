I fiumi di magma sull'Etna: le foto incredibili dello spettacolo del vulcano

Il vulcano Etna si è svegliato di nuovo nel catanese. È stata un'attività spettacolare, da molto tempo la gente non vedeva esplosioni del genere sull'Etna. Le persone sono scese dalle loro case per vedere lo spettacolo del vulcano per non perdersi questa bellezza. È stato possibile vedere l'esplosione di magma nel cielo notturno. Non è stata la prima esplosione dell'Etna.

L'esplosione è iniziata nel cratere del vulcano. Le colate sono scese dalla bocca del vulcano come fiumi. Fontane di magma si sono viste dappertutto sull'Etna, ma l'eruzione è finita rapidamente. Sono state pubblicate molte foto sul web che ha fatto la gente sulla strada quando ha visto l'esplosione dell'Etna.