15 animali che si sono piuttosto stancati dell'inverno

Se alcune persone si godono l'atmosfera invernale e passeggiano volentieri sulla neve appena caduta, i nostri amici a quattro zampe spesso non provano affatto l'entusiasmo per il gelo a cui a volte non sono assolutamente preparati.

Gli animali domestici, abituati a passare la vita nelle case calde, non hanno tanta voglia di camminare con le zampe nude sulla neve. Per gli animali che vivono in paesi con il clima piuttosto mite, le nevicate possono presentare veramente uno shock.

Guardate una serie di foto che mostrano gli animali stanchi del freddo i cui occhi esprimono una domanda piuttosto esplicita: "Ma quando finalmente arriva la primavera?!".