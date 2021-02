Kazakistan: lanciato cargo spaziale Progress MS-16 verso la Stazione Spaziale Internazionale

La navicella spaziale russa Soyuz 2.1a con il cargo Progress MS-16 a bordo è decollata dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan alle 4.45.06 del 15 febbraio.

Il veicolo spaziale Progress MS-16 ha completato i test e le verifiche dei suoi pannelli solari, dell'alimentazione e dei sistemi di bordo a metà gennaio, quando i tecnici hanno iniziato i preparativi finali per il volo.

La Soyuz 2 è la versione del 21º secolo del lanciatore russo Soyuz. Nella sua forma di base, è un lanciatore per l'immissione di carichi utili in orbita terrestre bassa. La versione 2.1a include la conversione dal sistema di controllo di volo analogico a quello digitale e motori potenziati sui booster e il primo stadio con sistemi di inserimento in orbita migliorati. I nuovi sistemi digitali di controllo del volo e di telemetria consentono al vettore di essere lanciato da una rampa di lancio fissa anziché angolata e di regolare la sua direzione in volo. Il sistema di controllo digitale consente anche il lancio di satelliti commerciali più grandi con carenature più grandi come quelle di tipo ST. Queste carenature introdurrebbero troppa instabilità aerodinamica per il vecchio sistema analogico da gestire.