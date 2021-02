I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Al centro dell'attenzione pubblica rimangono le consultazioni di Mario Draghi con le forze politiche e la formazione del nuovo governo italiano. Dopo che il 59,3% degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha votato sì al governo di Mario Draghi, l’ex deputato Alessandro Di Battista annuncia che si “farà da parte”, mentre Davide Casaleggio, presidente di Rousseau, evidenzia che "adesso governare sarà complicato", invitando il premier incaricato a “difendere gli interessi dell'Italia”.

Uno scandalo è avvenuto all'interno del Comitato Olimpico giapponese. Yoshiko Mori, a capo del Comitato Olimpico giapponese incaricato dell'organizzazione dei Giochi di Tokyo 2020, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni in seguito alle reazioni suscitate dalle sue affermazioni di stampo sessista rilasciate la scorsa settimana. Mori, 83 anni, ex primo ministro, aveva sollevato polemiche all'inizio di questo mese dopo aver osservato che la partecipazione delle donne aveva causato il prolungamento delle riunioni perché le donne "parlano troppo". Dopo l’ondata di polemiche e la protesta pubblica, il funzionario si era scusato per le sue osservazioni ritenute sessiste.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.