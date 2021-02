Coronavirus, cancellato anche il Carnevale di Rio de Janeiro 2021

Solo a dicembre era stato annunciato che il Carnevale di Rio de Janeiro era pronto a tornare con la sua esplosione di colori, sambe e costumi e che, per la prima volta, si sarebbe tenuto in estate.

“E’ impossibile organizzarlo”, ha spiegato il sindaco Eduardo Paes, “soprattutto durante le vaccinazioni contro il Covid”. Farlo sarebbe davvero un azzardo. Milioni di persone si riversano per le strade; uffici, banche e scuole restano chiusi per l’intero periodo.

«Questa manifestazione prevede una grande preparazione da parte degli organismi pubblici e delle scuole di samba. Qualcosa di impossibile da organizzare in questo momento. Pertanto, mi dispiace informarvi che non avremo le sfilate di Carnevale nel 2021», ha detto Paes, per poi aggiungere che ha allo studio compensazioni per «tutte le persone che lavorano con l'organizzazione del Carnevale».