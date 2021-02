Il Tibet fuori Covid-19: come vivono i tibetani nel mezzo di una pandemia globale

Sebbene all'epoca non ci fossero i casi sospetti o accertati di Covid-19 in Tibet, il 27 gennaio del 2020 è stato istituito un gruppo dirigente della regione autonoma per rispondere alla nuova sfida sanitaria.

A partire dallo stesso giorno, tutti i siti turistici in Tibet sono stati temporaneamente chiusi e tutte le persone arrivate in Tibet sono state messe in quarantena per 14 giorni.

Il 29 gennaio del 2020, il Tibet ha segnalato il suo primo caso sospetto del contagio: una persona di Suizhou, Hubei, che ha preso il treno dalla stazione ferroviaria di Wuchang per Lhasa il 23 gennaio del 2020. Il 30 gennaio del 2020 il caso di contagio da Coronavirus è stato confermato.

Il 12 febbraio, il paziente è già stato dimesso dall'Ospedale del Popolo della Regione Autonoma del Tibet. Finora, non sono più stati segnalati i casi confermati di Covid-19 in ​​Tibet.