Il più anziano uccello selvatico del mondo è di nuovo mamma - Foto

L'US Fish and Wildlife Service della regione del Pacifico (USFWS) ha condiviso graziose immagini delll’uccello sui propri social media.

Dal 2006, l'uccello, accompagnato dal suo partner maschio, Akeakamai - che ha conosciuto quando aveva circa 56 anni - è tornato ogni anno sull'atollo per deporre e nidificare le uova. Vi vivono circa tre milioni di uccelli marini. Gli adulti quindi incubano l'uovo per circa sette mesi. Mentre un genitore svolge le mansioni genitoriali, l'altro va in mare in cerca di cibo.

Durante la sua lunga vita, Wisdom, registrata tra gli esemplari adulti già nel 1956 dall'ornitologo americano Chandler Robbins, ha allevato più di tre dozzine di pulcini. Nel 2017 i biologi hanno osservato per la prima volta un albatro adulto accanto a sua madre.

"Quando Wisdom torna a casa, è circondata dai suoi pulcini, è una riunione di famiglia", ha detto l'ornitologa Kelly Goodale.

Gli albatros di solito depongono solo un uovo all'anno. La maggior parte dei pulcini, che hanno un periodo di incubazione di 65 giorni, si schiudono nei mesi di gennaio e febbraio e iniziano a volare tra giugno e luglio.