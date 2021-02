Carnevale di Venezia ai tempi del coronavirus

Il Covid blocca per il secondo anno consecutivo le feste in laguna. La tradizionale rassegna quest’anno sarà puramente virtuale, ridotta per numero di giorni.

Domenica in Piazza San Marco a Venezia è stato organizzato un evento silenzioso per mantenere la tradizione del Carnevale e per sostenere le attività economiche che si occupano della produzione di maschere e costumi. Quest’anno a causa della pandemia è stato impossibile organizzare una edizione classica del Carnevale che tradizionalmente attira a Venezia decine di migliaia di turisti e appassionati. Questo fatto ha colpito gravemente l’economia locale. Le foto mostrano i veneziani vestiti con costumi di Carnevale sparsi per Piazza San Marco in rispetto delle norme del distanziamento sociale.

"La crisi, che ovunque è profondissima, a Venezia è sicuramente più acuta. Gli strumenti sociali e legislativi messi in atto sono quelli nazionali, ai quali la città si è adeguata. Ma la città, che è a prevalente vocazione turistica, è logicamente deserta e la pandemia sta lasciando e lascerà segni profondi, nel tessuto economico e produttivo.

Per il resto, tornando all’esempio del Carnevale in streaming, perché non pensarlo anche come un’occasione per rendere volano economico? Se vedo un filmato di un artigiano che costruisce una maschera; se conosco la storia di quella maschera, i motivi che ne hanno condotto all’esistenza e il suo eventuale scopo, perché poi non dovrei acquistarla online? Oppure alla prima occasione di visita a Venezia? Anche così si aiutano le piccole imprese cittadine a sopravvivere", pensa Alberto Toso Fei, veneziano doc, giornalista, scrittore e l'autore del canale YouTube Venezia in un minuto.