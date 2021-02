Tokyo International Foto Awards 2020: le migliori foto in diverse categorie

Sputnik Italia vi invita a guardare le migliori foto giudicate in diverse categorie del concorso fotografico Tokyo International Foto Awards 2020.

Tokyo International Foto Awards (TIFA) rappresenta una piattaforma dove i fotografi di tutto il mondo possono presentare le loro migliori creazioni. L'obiettivo del progetto consiste nell'idea di dare possibilità ai fotografi provenienti da diversi Paesi di far conoscere le loro opere alla comunità creativa giapponese.

Al concorso possono partecipare non solo i fotografi professionisti, ma anche quelli che scattano foto solo per hobby. I vincitori vengono selezionati da una giuria di fotografi famosi apprezzati nel mondo di fotografia. Agli autori delle foto vincitrici viene assegnato un premio in denaro, le loro opere ricevono una promozione globale.

Vi invitiamo a guardare le migliori foto in diverse categorie del concorso.