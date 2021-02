Vietnam: residenti di Hanoi si preparano per il Capodanno Lunare

Il Capodanno Lunare, conosciuto anche come Tet Festival, è la festa più importante dell'anno, caratterizzata da grandi festeggiamenti su tutto il territorio del Vietnam.

Tet è una abbreviazione del “Tet Nguyen Dan”, l'espressione che può essere tradotta come "festa della prima mattina del primo giorno". Il Capodanno vietnamita non si festeggia in un giorno preciso, al contrario la giornata delle festività cambia ogni anno e varia tra gennaio e febbraio.

Le celebrazioni del Capodanno Lunare in Vietnam sono simili a quelle cinesi. Tuttavia esistono alcuni tradizioni particolare come per esempio l'usanza di comprare una carpa per poi liberarla in un fiume oppure un lago. I vietnamiti credono che a cavallo della carpa le divinità partono per il cielo per raccontare le notizie dalla terra all'Imperatore Celeste. Una carpa liberata alla vigilia del Capodanno può far sapere l'Imperatore Celeste di come una persona si è comportata nel corso dell'ultimo anno.

Il simbolo del Capodanno Lunare in Vietnam sorprendentemente non è l'albero di Natale ma l'albero di pesco fiorito che diventa una delle decorazioni di casa più popolari di questo periodo.

Vi invitiamo a vedere come le strade di Hanoi si sono trasformate alla vigilia della festa.