Gli sniffer dog: in Germania addestrati i cani che fiutano il Covid-19

L'olfatto dei cani è molte volte più acuto degli umani, quindi è spesso usato per trovare bombe o droghe. L’olfatto del cane addestrato è impiegato per rilevare malattie metaboliche e aiutare la medicina. Può essere utilizzato per il Covid-19. Addestrare i cani per rilevare il coronavirus richiede grandi sforzi e tempo. Ciò richiede un laboratorio, attrezzature speciali e il sudore dei malati.

"Siamo rimasti sorpresi dalla rapidità con cui i cani hanno imparato a rilevare il coronavirus", ha dichiarato Esther Schalke, un comportamentista dell'esercito tedesco, in una dichiarazione dell'Università di Hannover.

Più di 1.000 campioni di saliva e secrezioni tracheobronchiali sono stati rilevati a otto cani da fiuto dell'esercito tedesco. Hanno dato un segnale corretto il 94% delle volte. Più precisamente, è stata osservata una sensibilità dell'83% e una specificità del 96%. La sensibilità si riferisce al rilevamento di campioni positivi. E la specificità indica il rilevamento di campioni di controllo negativo.

All'aeroporto di Dubai (Emirati Arabi Uniti), le autorità hanno già schierato cani da fiuto. Anche in Italia questo mese arriveranno nell’aeroporto di Cuneo ‘Levaldigi’ i cani anti-Covid, un team di cani appositamente addestrati per fiutare il Coronavirus fino a cinque giorni prima che i sintomi si possano manifestare.

Al momento la squadra di cani è in fase di allenamento presso lo scalo aeroportuale a cura della società di sicurezza I-Sec Italia srl che lavora in collaborazione con la società finlandese Nose Academy Oy.