Carnevale di Venezia 2021 virtuale: niente sfilate di maschere, niente folle e balli nei palazzi

Il Covid blocca per il secondo anno consecutivo le feste in laguna. La pandemia stravolge anche il Carnevale 2021 di Venezia che ogni anno attirava migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

"Non sarà la stessa cosa, ma non fare nulla sarebbe stato devastante: avrebbe significato arrendersi alla tirannia del virus. Non credo che Venezia abbia bisogno di far sopravvivere in streaming per una stagione il suo Carnevale, al solo scopo di salvaguardarne simbolicamente il marchio. Credo invece che lo spirito veneziano sia capace di adattamento e di superamento delle avversità, come ha dimostrato più volte nel corso della storia. Questa occasione ne è un ulteriore esempio", ha detto Alberto Toso Fei, veneziano doc, giornalista, scrittore e l'autore del canale YouTube Venezia in un minuto.