I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana al centro dell'attenzione pubblica la crisi politica in Italia. il 26 gennaio dopo aver annunciato le sue dimissioni in consiglio dei Ministri, il premier Conte si è recato alle 12.00 al Quirinale per rimettere il suo mandato al presidente della Repubblica. L'incontro al Colle è durato circa mezz'ora. Dopo aver rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è salito in auto per raggiungere Palazzo Madama.

Con le dimissioni di Conte rassegnate al Presidente della Repubblica si è aperta formalmente la crisi di governo. Il Capo di Stato ha avviato le consultazioni con le forze politiche. Mattarella potrebbe consegnare nuovamente l'incarico a Giuseppe Conte, come indicano M5S e PD, per tentare la formazione di un Conte ter su una base politica liberale, europeista e moderata, oppure assegnare il mandato esplorativo ad una figura istituzionale, come invece chiede Silvio Berlusconi.

Una volta formata, la nuova squadra di governo dovrà presentarsi alla Camera e al Senato per ottenere la fiducia del Parlamento. Se non ottiene la fiducia si apre la possibilità di elezioni anticipate, invocate da Lega e Fratelli d'Italia.

La crisi politica in atto in Italia ha costretto il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a rinunciare al World Economic Forum di Davos: nel giorno in cui avrebbe dovuto parlare Giuseppe Conte è intervenuto il leader russo Vladimir Putin.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.