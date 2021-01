Crisi esecutivo, oggi il premier si dimette: un terzo governo Conte?

Palazzo Chigi in una nota ha comunicato che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassegnerà le dimissioni nella giornata di oggi.

“E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”, recita la nota.

Il premier scommette sulla possibilità di un “ter” che non lo costringa a dipendere dal “sì” di Matteo Renzi. Per tutta la giornata di ieri si è speso personalmente per la trattativa con i centristi, proseguita nella notte con la carta dell’annuncio delle dimissioni calata sul tavolo.

Mentre manca ormai pochissimo al Cdm che potrebbe sancire la fine del governo Conte-bis e con l'esecutivo ormai appeso ad un filo, Silvio Berlusconi ha espresso, in una nota, la posizione del centrodestra sulla crisi politica attualmente in corso e sul prossimo futuro dell'Italia. Il leader di Forza Italia ha lanciato un appello al centrodestra affinché i partiti che ne fanno parte mostrino coesione.

"Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco di questa crisi scellerata. Un passaggio necessario all'allargamento della maggioranza”, hanno dichiarato i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri.

Ieri il leader del Pd, Nicola Zingaretti, ha ribadito che “Conte è il punto di equilibrio più avanzato”, e che il Pd lavora per un esecutivo autorevole che duri sino a fine legislatura, con una "base parlamentare ampia e di forte impianto europeista".