La mostra più carina del mondo: presentati a Mosca adorabili gattini di diverse razze

La mostra di gatti "KoShariki Show" svoltasi a Mosca è diventata una festa per tutti gli amanti di questi animali che hanno ricevuto una bellissima occasione di vedere adorabili gattini di diverse razze portati da tutta la Russia.

Gli allevatori di tutta la Russia hanno portato i loro gatti alla mostra "KoShariki Show" svoltasi a Mosca. L'evento ha riunito i felini di molte razze diverse: a pelo corto e lungo, grigi e rossi, tranquilli e attivi, grandi e piccoli...ma tutti carini!

I visitatori dell'evento hanno potuto comprarsi un amico peloso scegliendo tra le razze popolari e rarissime. In totale sono state presentate 25 razze e più di 400 gattini. Chi non voleva spendere tanti soldi per un gatto di razza poteva portarsi a casa un meticcio gratuitamente.

Durante la mostra è stato organizzato anche un concorso nel corso del quale i partecipanti potevano votare il gattino a loro avviso più carino. È stato praticamente impossibile sceglierne uno tra tutti gli adorabili animali presentati alla mostra. Vi invitiamo a vedere le foto dei felini e decidere: chi è il più carino secondo voi?