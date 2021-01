I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

La settimana passata è stata segnalata dalle forti nevicate che hanno colpito l'Europa e soprattutto la Spagna dove i residenti sono riusciti persino a sciare sulle vie principali di Madrid.

Al centro dell'attenzione pubblica è l'insediamento di Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno un nuovo presidente dal 20 gennaio 2021. Il democratico Joe Biden ha prestato giuramento come presidente in una cerimonia tenutasi nel Campidoglio degli Stati Uniti, sede del Congresso nazionale. Joe Biden si è insediato come presidente degli Stati Uniti e alla cerimonia ha partecipato nientemeno che Lady Gaga, che ha cantato l'inno nazionale e ha commosso migliaia di presenti.

In Italia di nuovo la crisi di governo: il governo Conte ha raccolto 156 voti a favore e 140 contro nella votazione al Senato, ottenendo la fiducia con la maggioranza relativa, leggermente al di sopra delle previsioni della vigilia. Il centrodestra è salito al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella della debolezza dell'attuale governo e della loro richiesta di fare presto ritorno alle urne.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.