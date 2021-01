USA, 25 mila militari della Guardia nazionale schierati in vista dell'inaugurazione di Joe Biden

Le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate, con il Pentagono che ha autorizzato il dispiegamento fino a 25 mila militari della Guardia Nazionale, a difesa della cerimonia del giuramento.

Il presidente uscente Donald Trump ha fatto sapere che lascerà la Casa Bianca la mattina di mercoledì, poche ore prima della cerimonia, con il Marine One che lo porterà alla base di Andrew da dove si imbarcherà per l'ultima volta sull'Air Force One per raggiungere la residenza di Mar-a-Lago, a West Palm Beach, in Florida.

Le elezioni presidenziali USA

Il presidente USA Trump, insieme a un certo numero di alleati repubblicani, ha contestato l'esito delle elezioni, rivendicando "una massiccia frode elettorale" definendo Joe Biden, che ha ottenuto la maggioranza dei voti del Collegio elettorale e popolare, "un falso presidente".

Il 14 dicembre 2020, il Collegio elettorale ha espresso a beneficio di Joe Biden 306 voti, mentre Donald Trump ne ha ricevuti 232. Il presidente in carica, tuttavia, ha costantemente rifiutato di riconoscere la vittoria del rivale democratico, continuando a dichiarare che le elezioni sono state "truccate".