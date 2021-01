La parata militare a Pyongyang, Kim Jong-un presenta "le armi più potenti al mondo"

Nella Corea del Nord si è svolta una grande parata militare in occasione dell'ottavo congresso del Partito del Lavoro di Corea. Nel corso dell'evento sono state presentate "le armi più potenti al mondo".

In una grande parata militare a Pyongyang, tenutasi in occasione dell'ottavo congresso del Partito del Lavoro di Corea, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha presentato alcuni nuovi armamenti avanzati, tra cui due missili mai visti prima. L'arma che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo è un nuovo missile balistico per sottomarino, definito "l'arma più potente del mondo".

Gli analisti della difesa hanno notato che il nuovo missile era per loro sconosciuto. Seguendo lo schema dei nomi dell'esercito popolare coreano, il missile sarebbe presumibilmente chiamato Pukguksong-5, anche se nessun nome è stato fornito dalla Kcna, l'agenzia di stampa nordcoreana.

Secondo Kcna, la parata militare è un modo per dimostrare "la potenza delle forze armate rivoluzionarie".

Il congresso, il primo dal 2016, è stato inaugurato il 5 gennaio ed è durato otto giorni.