I fatti della settimana in 20 fotografie

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.

La settimana passata è stata segnalata dalle forti nevicate che hanno colpito l'Europa e soprattutto la Spagna dove i residenti sono riusciti persino a sciare sulle vie principali di Madrid.

Al centro dell'attenzione pubblica è rimasta la situazione a Washington dove la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la procedura di impeachment per la seconda volta per il presidente in carica Donald Trump.

In diverse parti del mondo è iniziata la campagna di vaccinazione, ma la situazione con il bilancio dei contagi resta ancora tesa per questo i governi in molti Paesi non si affrettano ad affievolire le restrizioni provocando le proteste da parte dei cittadini stanchi dalle misure anti-Covid.

Le catastrofi del 2020 sono continuate per alcuni Paesi anche nel 2021. L'Indonesia è stata colpita da un forte terremoto. Almeno 26 persone sono morte e più di 600 sono rimaste ferite.

La capitale indonesiana ha subito un'altra sfortuna nel corso di questa settimana: il 9 gennaio l'aereo passeggeri della Sriwijaya Air è precipitato in mare, a pochi minuti dal decollo avvenuto nell'aeroporto Soekarno-Hatta.