La magia dell'inverno in Russia: tutte le sfumature dell'arcobaleno nei paesaggi invernali russi

Il territorio russo vede una gran varietà climatica. Complessivamente, vista la prevalente posizione settentrionale del suo territorio, predominano i climi freddi e temperato-freddi; quasi ovunque il clima è soggetto a forte continentalità, con differenza stagionali molto marcate, che diventano addirittura esasperate nella Siberia orientale.

Molta gente quando pensa alla Russia si immagina un paese in cui faccia sempre freddo, ma in realtà il tempo in Russia varia enormemente tra estate e inverno. A Mosca, ad esempio, le temperature possono passare da -25 gradi in inverno a più di 30 gradi in estate. Una differenza di temperatura straordinaria.

In inverno la Russia assume un fascino del tutto nuovo: per esempio, il lago di Baikal, più profondo del mondo, stupisce per il gioco di riflessi che si crea sulla superficie ghiacciata o la Repubblica di Carelia che sembra l’ambientazione perfetta per un racconto invernale scritto da Tolstoj.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere i paesaggi invernali russi più affascinanti!