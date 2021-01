Amici a quattro zampe dei leader politici mondiali

Il semplice fatto che un leader politico venga ritratto insieme al proprio animale domestico trasmette una sensazione di vicinanza e umanità.

Il primo esempio lo possiamo trovare in Francia, dove in diverse occasioni abbiamo visto l’attuale presidente Macron con il suo cane Nemo. Anche il presidente russo Vladimir Putin è stato fotografato diverse volte insieme ai suoi due cani: Yume e Buffy. Il primo è un cane di razza Akita Inu, originario del Giappone, mentre Buffy è un Cane da Pastore Bulgaro. Praticamente tutti i presidenti degli Stati Uniti d’America hanno avuto animali domestici.

Parliamo adesso di un animale che, sebbene non sia domestico in senso stretto, si trova ormai da diversi anni in una delle sedi del governo più rappresentative. Ci riferiamo a Larry, il gatto tigrato che vive a Downing Street, la residenza dei ministri inglesi. Larry the Cat è già una star del web, ha 13 anni, centinaia di migliaia di follower e abita nella residenza dei primi ministri britannici dal 2011, indifferente al succedersi dei capi di governo di Sua Maestà: da David Cameron a Theresa May, fino a Boris Johnson.

