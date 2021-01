I falchi di Abu Dhabi: addestramento tra le dune del deserto di Liwa

Con la parola “falconeria” viene definita l’arte millenaria di addestrare un falco. Precedentemente consisteva in un sistema di caccia utilizzando uccelli rapaci, ma attualmente è considerato uno sport. Si tratta di addestrare volatili come falchi, poiane, sparvieri, astori o aquile che, in teoria, sono animali selvatici. L’obiettivo è educare questi uccelli in modo che possano cacciare e tornare sempre sulla mano del proprio proprietario.

La falconeria, un tempo, era praticata da beduini per cacciare. Oggi, è uno sport anche ad Abu Dhabi.

Ci sono strutture negli Emirati Arabi che propongono attività molto particolari per gli ospiti dell’albergo che vedono protagonisti i falchi. Gli ospiti hanno la possibilità di sperimentare un’esperienza molto tradizionale interagendo con i locali e imparando tecniche tradizionali della caccia e ascoltando storie sulla caccia stessa usando questi meravigliosi falchi. Il tutto in un contesto spettacolare, il deserto Liwa, situata 220 km a sud ovest di Abu Dhabi (nell'emirato che porta lo stesso nome).