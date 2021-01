L'anno del Bufalo, il toro nella cultura dei diversi paesi

Il 2021 è l'anno del Bufalo secondo il calendario cinese. Per questo vi invitiamo a scoprire che posto occupa il simbolo dell'anno nella cultura dei diversi paesi del mondo.

Il Bufalo è il secondo segno dello zodiaco cinese. Secondo l'oroscopo, il Bufalo si caratterizza con la saggezza, quindi il 2021 sarà un anno adatto per fare svolte personali e professionali.

Il bufalo (oppure il toro) è un animale molto importante per la cultura di diversi paesi. Nel corso della storia molti popoli hanno inventato tanti miti e leggende di cui il toro è stato protagonista. Per esempio tutti noi conosciamo la figura del Minotauro, figlio del Toro di Creta e di Pasifae, regina di Creta, un terribile abitante del labirinto di Cnosso. La presenza di questo mito dimostra la venerazione che hanno provato i greci verso questo animale vigoroso.

Per tutto il Mediterraneo fin dai tempi antichi è stato molto diffuso uno spettacolo che consisteva in un combattimento di bovini tra loro, di uomini contro bovini o di bovini contro altri animali. Da questa tradizione prende i radici la Corrida che ancor oggi resta popolare in Spagna.

In molte religioni e credenze, il toro è un animale sacro che rappresenta saggezza, forza e affidabilità. Sputnik Italia vi invita a vedere una serie di foto che mostrano la figura del toro nelle tradizioni di diversi popoli.