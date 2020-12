Come celebrare il 2021 in modo che sia meglio del 2020?

Vietati “baci e abbracci” a causa del distanziamento fisico e le grandi riunioni in famiglia o con gli amici. Tutti a casa - cosa indossare?

È meglio incontrarsi in una combinazione di colori rilassanti, escludendo colori e stampe attivi. Puoi scegliere un vestito nei colori bianco, beige, grigio, celeste. Inoltre, non dimenticare il classico colore nero. È meglio rimandare un vestito in rosso per un'altra vacanza e non stuzzicare il simbolo del prossimo anno. E, naturalmente, non lesinare sui gioielli.

Ecco i look proposti per celebrare l'Anno del Bufalo 2021!