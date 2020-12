Babbo Natale e la magia del Capodanno 2021 nel mondo

Il Capodanno, come il Natale, è una ricorrenza in cui tradizioni e usanze sono molto presenti e tutte legate principalmente alla fortuna, il denaro e l’amore.

Ad esempio, il Capodanno italiano non sarebbe tale senza alcune usanze e rituali. Come, per esempio, mangiare lenticchie a mezzanotte. In Spagna, per esempio, è usanza di mangiare esattamente 12 chicchi d’uva, uno per ogni rintocco di orologio: una pratica per garantirsi fortuna nei 12 mesi successivi. In Russia il Capodanno si celebra due volte: il 31 dicembre secondo il calendario Gregoriano e il 13 gennaio secondo quello Giuliano.

In Giappone il 31 sera si deve indossare dell’intimo rosso, e bisogna pulire la casa per scacciare il vecchio e fare posto al nuovo. In Cina il Capodanno è variabile e cade tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Si fa una festa che dura ben 15 giorni con canti, balli e spettacoli pirotecnici che servono ad allontanare e spaventare il mostro Nian.

Negli Stati Uniti si festeggia mangiando zabaione a base di brandy, miele, uova e spezie. Si usa uscire di casa e rientrare con un simbolo porta fortuna: una pietra, un ramo, qualsiasi cosa.

Ma quest'anno come vivranno il Capodanno in Italia, gli italiani chiusi in casa con il coprifuoco che scatterà dalle ore 22.00 e che durerà fino alle 7 del mattino dell’1 gennaio?