È difficile stilare un elenco delle dieci scoperte più importanti dell’anno: dai sarcofagi dipinti e sigillati ritrovati a in una zona della necropoli di Saqqara in Egitto al Santuario dedicato a Romolo, tutte le scoperte sono incredibili.

Tra le scoperte archeologiche più clamorose del 2020 possiamo ricordare i sarcofagi dipinti e sigillati, ritrovati a in una zona della necropoli di Saqqara (26esima dinastia, 688-525 a.C.), assieme a 28 statue raffiguranti Ptah-Sokar-Osiride; le prove archeologiche dei primi schiavi africani in Messico, in una fossa comune del XVI secolo a Città del Messico; il Santuario dedicato a Romolo; la più antica opera d’arte cinese che risalirebbe a 13.500 anni fa, uno dei primi oggetti d’arte tridimensionali trovati in estremo Oriente, in Cina e il teatro inglese più antico, il Red Lion, attorno al 1560, scavato a Londra.

Tutte queste nuove scoperte archeologiche arricchiscono la nostra storia e svelano agli archeologi aspetti inediti della vita dei nostri antenati. Sfoglia la nostra galleria fotografica per non perdere le scoperte archeologiche più interessanti del 2020!