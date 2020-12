Natale ad Alberobello: decorati i trulli con installazioni di luci

Il patrimonio architettonico di Alberobello è riconosciuto dall'Unesco. I trulli, le vecchie abitazioni tipiche di questa città pugliese, fanno parte della lista dei patrimoni dell'umanità. Questo tipo di costruzione si caratterizza per le sue strutture coniche di pietra a secco, tradizionale per la regione di Puglia e che rappresenta un gran valore storico e culturale. Alberobello è considerata la "capitale dei trulli", in questo piccolo borgo si possono trovare le più antiche costruzioni di questo tipo che risalgono al XIV secolo.

In occasione del Natale i trulli di Alberobello sono stati decorati con installazioni di luci che hanno creato nella cittadina un'atmosfera veramente spettacolare. Vi invitiamo a scoprire la magia di questo borgo pugliese e fare un piccolo viaggio online lungo le sue bellissime strade e piazze.