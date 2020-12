Atmosfera natalizia nei diversi paesi del mondo

Nonostante che il Covid abbia gustato le feste alla gente di tutto il mondo costringendola ad osservare le regole anti-contagio ed evitare assembramenti, le persone in diversi paesi hanno trovato un modo sicuro per celebrare la festa più importante dell'anno - il Natale.

Per non promuovere la diffusione del contagio durante il periodo natalizio, le messe in molte chiese si sono svolte senza persone o con un numero limitato di fedeli. Tuttavia alcune parrocchie hanno trovato un modo per dare la possibilità alle persone di provare la sensazione di comunità celebrando la messa online cosicché i fedeli hanno potuto prendere parte delle celebrazioni dalle proprie case.

Papa Francesco ha anticipato la messa di Natale celebrandola due ore prima del solito per consentire ai partecipanti di tornare a casa prima del coprifuoco imposto a Roma dal Governo.

Malgrado tutti gli eventi festivi siano sospesi, le persone di tutto il mondo non hanno perso l'ottimismo, molte di loro si sono vestite con i costumi natalizi per sollevare l'umore ai loro cari oppure per rallegrare un po' la giornata lavorativa (guardate la foto di un tassista messicano vestito da Babbo Natale!).

A causa della pandemia questo Natale è stato veramente speciale, vi auguriamo però di tirarvi su il morale sperando che tutti i disastri del 2020 terminino con il concludersi dell’anno.