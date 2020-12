I fatti della settimana in 20 fotografie

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie.

Mentre tutto il mondo si sta preparando per le feste di fine anno, la situazione con il Coronavirus continua ad essere allarmante. I governi dei paesi europei tendono a irrigidire le misure anti-Covid durante il periodo delle vacanze nel tentativo di trattenere la diffusione del contagio.

A partire da oggi, 24 dicembre e fino a tutto il 6 gennaio tutta l'Italia scattano le nuove regole previste dal Dpcm natalizio, che di fatto trasformano tutto il territorio nazionale in zona rossa. Più precisamente, le regole della zona rossa saranno in vigore il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. In queste date, infatti, in tutta Italia verranno applicate le misure previste per le zone rosse dal decreto del 3 novembre, con alcune eccezioni e deroghe.

Per gli astrofili e gli appassionati di astronomia lunedì 21 dicembre è stato un giorno ricco di eventi astronomici da non perdere. Stiamo parlando della congiunzione astrale tra Giove e Saturno nel giorno del solstizio d'inverno. Gli ultimi ad averli osservati così vicini sono stati Galileo Galilei e Keplero nel 1623 con i loro rudimentali ma rivoluzionari strumenti per la visione astronomica.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere gli eventi più importanti di questa settimana!