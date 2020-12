Anno del Bufalo 2021: simbolo del nuovo anno nel mondo moderno

Il Capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, è la festa tradizionale più importante dell'anno in Cina con 7 giorni di vacanza ed è paragonabile alle festività natalizie dei paesi occidentali. Le celebrazioni durano circa 2 settimane, è il momento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono per il tradizionale "cenone", fanno offerte per le divinità e per gli antenati, si prega Buddha e si pulisce la casa dallo sporco dell'anno passato per fare posto alla felicità e alla buona sorte che arriveranno con il nuovo anno.

Il 12 febbraio 2021 inizierà ufficialmente l’anno del Bufalo che terminerà il 31 gennaio 2022. Il Bufalo, in alcuni casi identificato anche come Toro o Bue, è il secondo segno dello zodiaco cinese.

Il Bufalo è il segno della prosperità attraverso la forza d'animo e il duro lavoro. Questo potente segno ha le doti del leader affidabile, calmo e lungimirante. Come l'animale omonimo, il Bufalo è incredibilmente paziente, instancabile nel lavoro e capace di tollerare qualsiasi fatica senza lamentarsi. Applicato all’anno che verrà ci sono tutti i presupposti di un anno davvero interessante e ricco di ottimismo, di ripresa e di duro lavoro per recuperare il tempo e le risorse perse, un anno in cui grandi obiettivi verranno raggiunti. Ce lo auguriamo.