Quando i microbi si trasformano in opere d’arte: i vincitori del concorso fotografico Agar Art 2020

L’American Society for Microbiology (ASM) ha aperto un concorso per consentire la partecipazione utilizzando qualsiasi tipo d'arte, con l'unico requisito che le opere debbano rappresentare la visione del tema "I microbi sono belli".

Le opere d’arte sono state create usando microrganismiviventi e in crescita “dipinti” su agar, una sostanza simile alla gelatina che funge da loro substratonutritivo. Il concorso ASM Agar Art è iniziato nel 2015 e rappresenta il perfetto connubio tra scienza e arte al fine di coinvolgere i non scienziati e il pubblico interessato alla scienza con la microbiologia.

In totale, gli organizzatori del concorso hanno ricevuto le opere da 203 scienziati e bio-artisti provenienti da 29 paesi diversi del mondo. Ciascuna delle opere d'arte è incredibile interessante, il che ha reso difficile scegliere i vincitori. I giudici hanno valutato le opere dei partecipanti in base alla loro creatività, abilità artistica del design, accuratezza scientifica della loro descrizione e accessibilità a un pubblico generale. Dopo un rigoroso processo di valutazione, l’American Society for Microbiology ha scelto i vincitori in ogni categoria, insieme al premio nella categoria People's Choice scelto dagli utenti sulla pagina Facebook.