Giappone: la parata di motociclisti vestiti da Babbo Natale si è svolta a Tokyo

Sputnik Italia vi invita a guardare le foto di uno straordinario evento natalizio che si è svolto questo weekend a Tokyo: i motociclisti vestiti da Babbo Natale hanno fatto un giro per la città facendo i regali ai bambini.

Il 20 Dicembre nella capitale giapponese si è svolta una parata dei motociclisti vestiti da Babbo Natale che hanno fatto un giro per le strade di Tokyo per attirare l'attenzione pubblica sul problema degli abusi sui minori.

L'evento, organizzato dai membri del '“Harley Santa Club”, è tradizionale per il periodo natalizio. Ogni anno, i partecipanti vestiti da Babbo Natale fanno un giro in moto per le grandi città regalando giocattoli e dolci ai bambini che vivono negli orfanotrofi.

Però quest'anno gli organizzatori lo ritengono più importante del solito perché a causa della pandemia Coronavirus che ha costretto molte persone di rimanere chiuse in quarantena più bambini hanno dovuto affrontare il pericolo della violenza domestica.