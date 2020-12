Gattoterapia, come passare la vacanze natalizie con i gatti a Seoul

Vi invitiamo a conoscere un locale insolito a Seoul dove potete non solo prendere qualcosa da mangiare o bere ma godere della compagnia di un nuovo amico peloso.

Gli studiosi ritengono che passare del tempo con un gatto possa essere una vera e propria terapia finalizzata a migliorare il nostro umore, rimuovere lo stress e addirittura fare bene al nostro cuore e all'intero sistema cardiaco.

Accarezzare il gatto può aiutare a rilasciare ossitocina, l'ormone della felicità. Per questo molte persone, soprattutto se non hanno un animale a casa, spesso vogliono stare vicini ad un gatto per sentirlo fare le fusa e potersi rilassare un po'.

Il café Catgarden a Seoul, Corea del Sud, offre questa possibilità. I fondatori del locale sanno bene tutti i benefici di questi magnifici felini e invitano gli ospiti a godere dell'interazione con gli animali. Anche guardare le foto di piccoli abitanti del locale può sollevare l'umore e strappare un sorriso.