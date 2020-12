The Nature inFocus Photography Awards 2020: le migliori foto in diverse categorie

Sputnik Italia vi invita a guardare le migliori foto stimate in diverse categorie del concorso fotografico The Nature inFocus Photography Awards 2020.

Le foto vincitrici del Nature inFocus Photography Awards di quest'anno illustrano una impressionante varietà di fauna selvatica nel loro habitat naturale, da un ritratto spettacolare di un rinoceronte a un bellissimo scatto di un delfino che spunta dall'oceano di fronte ad un pittoresco tramonto.

Nature inFocus Photography Awards è il concorso fotografico di natura e fauna selvatica più grande e più importante d'Asia. Quest'anno il concorso ha accolto circa 14.000 partecipanti. L'obiettivo principale del concorso è quello di promuovere le questioni sulla conservazione ambientale. Questo messaggio si riflette nelle regole di partecipazione.

Il concorso non ammette immagini di animali d'allevamento, animali domestici o fotografie di animali in cattività (a meno che le immagini non evidenzino un'importante questione di giustizia animale). Gli animali fotografati per il concorso non possono essere attirati con cibo o generalmente influenzati in alcun modo dal fotografo.