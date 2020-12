Attentati, guerre, proteste, rivoluzioni: eventi che ci hanno scosso nel 2020

Il 2020 è stato segnato prima di tutto da una pandemia del coronavirus, ma in molti paesi verrà ricordato anche per gli altri avvenimenti.

Il 2021 è atteso in tutti gli angoli del pianeta con particolare impazienza, perché, siamo onesti, Il 2020 che si avvia a conclusione è stato senza dubbio un anno a suo modo “indimenticabile” per tutti noi. L’emergenza sanitaria, il maltempo e l’acqua alta eccezionale hanno caratterizzato questo periodo in Italia.

Il 2020 è stato caratterizzato anche da molti eventi che hanno scosso il mondo intero. Guarda una selezione di eventi più importanti del 2020 da tutto il mondo nella nostra galleria fotografica.