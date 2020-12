I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

Il numero di persone contagiati del Covid-19 in tutto il mondo resta allarmante.

Proseguono le proteste antigovernative con gli scontri tra i manifestanti e la polizia in Armenia, Spagna, Cile.

In Italia molte aree sono state colpite dal maltempo: le previsioni troppo ottimistiche avevano portato la città di Venezia a restare sott'acqua per diverse ore, l'amministrazione del comune di Venezia ha disposto l'attivazione del Mose.

La Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata dal Governo sulla riforma del Mes.

Tuttavia questo anno difficilissimo sta per finire e la gente comincia a prepararsi per il Natale che però a causa dell'emergenza coronavirus non sarà quello che era prima.