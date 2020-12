Earth Photo 2020: ecco le foto vincitrici del concorso fotografico

Earth Photo è una mostra e un concorso internazionale creato dalla Society and Forestry England.

Il vincitore del concorso Earth Photo 2020 è Jonk con le foto dalla sua serie Coffee Shop, Abkhazia; Hotel, Portogallo; Piscina, Italia e Teatro, Abkhazia, che mostrano splendidi luoghi abbandonati.

Jonk è un fotografo freelance, il cui lavoro si concentra sugli esseri umani e sul loro rapporto con la natura. Le sue immagini sono scattate per aumentare la consapevolezza della crisi ecologica che l'umanità deve affrontare. Affascinato dai luoghi abbandonati, nel 2018 ha pubblicato Naturalia: A Chronicle of Contemporary Ruins che pone la domanda fondamentale: qual è il posto degli esseri umani sulla Terra e il loro rapporto con la natura?

In un momento in cui il dominio umano sulla natura non è mai stato così forte, queste immagini mirano a risvegliare la nostra coscienza ecologica.