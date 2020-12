Gatti cosplay: uno stilista indonesiano fa costumi divertenti per i nostri amici a quattro zampe

Ci possono essere diversi motivi per cui scegliamo dei vestitini per gatti: bellissimi abiti per gatti, cappottini e maglioncini.

I gatti non devono essere vestiti necessariamente, però molti gatti sono sensibili agli sbalzi di temperatura e agli spifferi d’aria, per cui c’è chi preferisce vestirli con cappottini e tutine, che sono molto graziose.

Ma a volte cediamo alla tentazione di comprare per i nostri amici a quattro zampe oggettini carini come se li acquistassimo per un bambino. Ci sono bellissimi costumi da carnevale per gatti, oppure i vestiti natalizi per gatti che vediamo in molti video divertenti che fanno tanto ridere.

Lo stilista indonesiano Fredi Lugina Priadi, che vive a Giacarta, crea i costumi cosplay divertenti per i gatti. Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere i gattini adorabili vestiti nei costumi da cosplay.