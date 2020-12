Giochi, allevamento della prole e ricerca delle prede: la vita degli orsi polari in Chukotka

La Chukotka è la regione più remota, irraggiungibile, inospitale e meno esplorata della Russia, dove vivono foche e orsi polari.

Molti degli animali che abitano la Chukotka sono inclusi nel Libro Rosso della Federazione Russa. I popoli indigeni della Chukotka nutrono grande rispetto per la fauna locale.

Purtroppo, l'aumento delle temperature sta distruggendo l'habitat naturale degli orsi polari: le piattaforme di ghiaccio sono sparite o troppo instabili per essere attraversate, così gli orsi polari invece di lanciarsi all'inseguimento dei pinnipedi (come foche e trichechi) o tuffarsi in acqua per recuperare qualche delizioso mollusco o lumaca di mare, vagano lungo le coste fin quando non si imbattono nei centri abitati.